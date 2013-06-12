Завтра в Николаеве состоится акция «Вставай, Украина!»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, в 17.00 с площади у Дома культуры Судостроителей (ул. Судостроителей, 3) отправится марш во главе с лидерами оппозиции.

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Марш направится к Каштановому скверу (перекресток улиц Советской и Никольской), где состоится митинг.

Перед началом марша запланировано общение лидеров оппозиции с представителями СМИ.