Завтра в Николаеве состоится акция «Вставай, Украина!»
19:46, 12 июня 2013Политика
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Завтра, 13 июня, в Николаеве состоится марш и митинг в рамках общенациональной акции «Вставай, Украина!».
Вставай, Украина! придет в Николаев
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, в 17.00 с площади у Дома культуры Судостроителей (ул. Судостроителей, 3) отправится марш во главе с лидерами оппозиции.
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Марш направится к Каштановому скверу (перекресток улиц Советской и Никольской), где состоится митинг.
Перед началом марша запланировано общение лидеров оппозиции с представителями СМИ.
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