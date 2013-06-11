Кличко предлагает отложить акции «Вставай, Украина!»

Лидер «УДАРа» Виталий Кличко считает, что акцию «Вставай, Украина!» нужно отложить до осени, поскольку в сезон отпусков она малоэффективна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам Кличко, народным депутатам необходимо встречаться с людьми, «необходимо доносить ключевые меседжи», а также слушать «обратную реакцию людей», но «акция на сегодняшний день, в сезон отпусков, в летний сезон, она менее эффективна в связи с тем, что политическая активность летом, как правило, достигает своего минимума».

«И насколько эффективна она будет летом, большой вопрос. И я думаю, что этот вопрос мы будем согласовывать с лидерами оппозиционных фракций, и в период летних отпусков эти акции не будут проводиться», - подчеркнул Кличко.

При этом он добавил, что «осенью мы снова продолжим тур по Украине, по городам, где мы будем встречаться с нашими избирателями».

Как сообщал УНИАН, 7 июня, в частности, лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок заявил, что акция “Вставай, Украина!” продолжится.

8 июня акция оппозиции состоялась в Хмельницкой, следующая запланирована на 13 июня в Николаеве.

Ранее экс-премьер-министр Юлия Тимошенко в статье "День Европы" призвала украинских политиков из разных лагерей принять совместную декларацию о прекращении акции "Вставай, Украина!" и "антифашистского" движения и определить план действий относительно интеграции Украины в Европейский Союз.