Президент Литвы назвала правительство страны «тормозом»

Президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая во вторник в Сейме с ежегодным докладом, подвергла критике кабинет министров социал-демократа Альгирдаса Буткявичюса, обвинив правительство в неповоротливости и бездействии.

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"Литовский народ может многое. Однако тормозом нашего прогресса становятся ограниченные способности власти. Для вопросов чрезвычайной важности должны быть найдены быстрые решения. Недостаток политической воли, сложный механизм принятия решений, неспособность оперативного реагирования, трата времени в рабочих группах - это может быть крайне убыточным и даже гибельным для государства", - цитирует Грибаускайте РИА Новости.

Она отметила, что в современном мире побеждает не тот, кто больше по размерам, а кто быстрее и умнее. "Быть дальновидными и энергичными - наш единственный шанс", - сказала президент.

По ее словам, с момента приведения к присяге правительства прошло шесть месяцев и после долгой подготовки к работе уже настало время начать работать.

Грибаускайте подчеркнула, что только в результате последовательных действий прогнозы роста экономики могут обернуться реальной выгодой для каждого жителя Литвы.