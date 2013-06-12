ЦИК утвердила бюллетени для округа № 224 в Севастополе

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, установлено, что текст бюллетеня печатается на государственном языке на одном листе размером 200 х 600 мм светло-зеленого цвета, только с одной стороны, с использованием специальных видимых и невидимых защитных красок, которые изменяют свои физические характеристики под действием ультрафиолетового и инфракрасного излучения, графических защитных элементов, а также с проставлением номера избирательного участка защитной краской, которая проявляется на обороте избирательного бюллетеня.

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Также ЦИК внес некоторые изменения в состав территориальных избирательных комиссий в двух регионах, которые осуществляют подготовку и проведение местных выборов, сформированный в соответствии с постановлением ЦИК от 15 сентября 2010 года № 355 "О формировании состава областных, районных (кроме районов в Автономной Республике Крым), городских (городов областного значения, городов Киева и Севастополя), районных в городе Севастополе избирательных комиссий, которые осуществляют подготовку и проведение местных выборов".

Как сообщал УНИАН, промежуточные выборы народного депутата в округе № 224 в Севастополе проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий избранного в этом округе депутата от Партии регионов Павла Лебедева, который был назначен министром обороны.