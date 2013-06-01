ЦИК зарегистрировала еще 8 кандидатов в народные депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение ЦИК приняла сегодня на своем заседании.

В частности, сегодня были зарегистрированы кандидатами в народные депутаты:

Рамиль Ахмеров (Всеукраинское политическое объединение “Единая Семья”),

Виктория Згурская (выдвинута социально-экологической партией “Союз. Чернобыль. Украина”),

Михаил Кочещев (выдвинут партией “Гражданская солидарность”),

Ольга Крючкова (выдвинута политической партией “Отчизна”),

Николай Рыбаков (выдвинут партией “Союз”),

Александр Сергеев (выдвинут Молодежной партией Украины),

Игорь Яковенко (выдвинут Народной экологической партией),

самовыдвиженец Ирина Мелидис.

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Как сообщал УНИАН, на своем заседании 28 мая ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №224.

Промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 224 в Севастополе состоятся 7 июля 2013 года.

Они проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий избранного в этом округе депутата от Партии регионов Павла Лебедева, который был назначен министром обороны.