Сын Богатыревой строит элитный особняк в Конча-Заспе, оставив людей без пляжа (видео)

Ряд СМИ уже писали о коррупционной составляющей в деятельности сына министра. В частности, после того, как Богатырева возглавила министерство, ее родственники начали внезапно выигрывать миллионные тендеры на вакцины, сообщает ТСН.

Попасть в закрытый городок оказалось очень трудно, ведь охрана категорически отказалась пускать на территорию журналистов. Кроме того, пришлось даже защищать видеокамеру от нападений работников службы охраны.

При этом, о сыне Богатыревой почти ничего неизвестно, кроме фотографии, которая есть в сети. Однако съемочная группа все же смогла попасть в имение, на котором работают строители. Они сообщили, что работают именно на территории, которая принадлежит уже скандальному предпринимателю.

По словам работников, мужчина редко приезжает посмотреть на процесс сооружения, потому что всем занимается прораб. Так, усадьба расположена на настоящем острове у Конча-Заспы. Раньше там отдыхали простые смертные, но теперь территория закрыта и предназначена исключительно для богатых.

Напомним, Государственная служба лекарственных средств временно запретила реализацию, хранение и применение всех серий вакцины для профилактики гепатита В производства ОАО "Фармстандарт-Биолик", Украина. Пресс-служба депутата также сообщала, что среди руководителей ОАО "Фармстандарт-Биолик" - сын министра здравоохранения Богатыревой.

С момента, когда мать возглавила ведомство, бизнес Александра Богатырева начал развиваться. Его фирма "Фармстандарт-Биолик" вскоре стала одним из основных поставщиков украинских лекарств государству. В течение 2012 года отечественный Минздрав провел тендеры на общую сумму 1 млрд 653 млн гривен. Большую часть из них выиграло уже упомянутое предприятие ", - говорится в сообщении пресс-службы Сенченко и при этом утверждается, что" в Украине после прививки вакцинами от сына Богатыревой умерли 11 детей ".