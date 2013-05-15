Рада создала ВСК по расследованию злоупотреблений в ведомстве Богатыревой
Парламент создал ВСК по расследованию фактов неэффективного использования средств и злоупотреблений со стороны должностных лиц Минздрава.
Парламент принял постановление «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов нарушений законодательства при осуществлении государственных закупок, неэффективного использования государственных средств и злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц Министерства здравоохранения Украины, других государственных предприятий, учреждений и организаций в сфере здравоохранения и фармацевтической отрасли».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 205 (при необходимых 150 - УНИАН) из 388 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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В постановлении отмечается, что создание такой ВСК необходимо, «ввиду многочисленных фактов нарушения Конституции и законов Украины, сокращения существующей сети учреждений здравоохранения, которое привело к массовому увольнению медицинского персонала, ненадлежащему выполнению государственных целевых программ и комплексных мер по здравоохранению, неудовлетворительному состоянию реализации проекта внедрения экстренной медицинской помощи, увеличению обращения и применению опасных и фальсифицированных лекарственных средств, также ввиду фактов коррупционных деяний при осуществлении государственных закупок, неэффективного и нецелевого использования государственных средств и имущества, фактов злоупотреблений служебным положением, допущенных должностными лицами Министерства здравоохранения Украины, других государственных предприятий, учреждений и организаций в сфере здравоохранения и фармацевтической отрасли, которые приводят к нарушению неотъемлемого права личности на здравоохранение и представляют реальную угрозу для генофонда нации и безопасности Украины».
В соответствии с постановлением, председателем Временной следственной комиссии избран народный депутат Украины Анатолий Дирив (фракция Всеукраинского объединения "Батькивщина"), заместителем председателя - Олег Гелевей (фракция Всеукраинское объединение "Свобода"). В состав ВСК должны войти 6 народных депутатов от Партии регионов, 3 – от "Батькивщины", по одному - от «УДАРа», «Свободы» и КПУ.
ВСК будет действовать шесть месяцев со дня принятия постановления. Отчет комиссии о выполненной работе планируется заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позднее пяти месяцев со дня принятия постановления.