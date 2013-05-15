Рада создала ВСК по расследованию злоупотреблений в ведомстве Богатыревой

Парламент принял постановление «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов нарушений законодательства при осуществлении государственных закупок, неэффективного использования государственных средств и злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц Министерства здравоохранения Украины, других государственных предприятий, учреждений и организаций в сфере здравоохранения и фармацевтической отрасли».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 205 (при необходимых 150 - УНИАН) из 388 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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В постановлении отмечается, что создание такой ВСК необходимо, «ввиду многочисленных фактов нарушения Конституции и законов Украины, сокращения существующей сети учреждений здравоохранения, которое привело к массовому увольнению медицинского персонала, ненадлежащему выполнению государственных целевых программ и комплексных мер по здравоохранению, неудовлетворительному состоянию реализации проекта внедрения экстренной медицинской помощи, увеличению обращения и применению опасных и фальсифицированных лекарственных средств, также ввиду фактов коррупционных деяний при осуществлении государственных закупок, неэффективного и нецелевого использования государственных средств и имущества, фактов злоупотреблений служебным положением, допущенных должностными лицами Министерства здравоохранения Украины, других государственных предприятий, учреждений и организаций в сфере здравоохранения и фармацевтической отрасли, которые приводят к нарушению неотъемлемого права личности на здравоохранение и представляют реальную угрозу для генофонда нации и безопасности Украины».

В соответствии с постановлением, председателем Временной следственной комиссии избран народный депутат Украины Анатолий Дирив (фракция Всеукраинского объединения "Батькивщина"), заместителем председателя - Олег Гелевей (фракция Всеукраинское объединение "Свобода"). В состав ВСК должны войти 6 народных депутатов от Партии регионов, 3 – от "Батькивщины", по одному - от «УДАРа», «Свободы» и КПУ.

ВСК будет действовать шесть месяцев со дня принятия постановления. Отчет комиссии о выполненной работе планируется заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позднее пяти месяцев со дня принятия постановления.