Протестные настроения украинцев растут (опрос)
За полгода протестные настроения украинцев возросли.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования фонда “Демократические инициативы им. Илька Кучерива”, которые обнародовала сегодня во время пресс-конференции аналитик фонда Мария Золкина.
По ее словам, в целом 25,5% украинцев считают, что в ближайшее время в их селе или городе могут пройти массовые протестные выступления в случае ухудшения уровня жизни или с целью защиты своих прав и свобод.
“Если сравнивать эти результаты с результатами нашего исследования на рубеже сентября-октября прошлого года, то протестные настроения в обществе возросли. На сегодняшний день на 9% больше граждан, которые уверены, что такие акции будут в их городах и селах, или считают их весьма вероятными. Возросло и количество людей, которые готовы лично принимать участие в акциях протеста в случае, если они будут”, - сказала Золкина.
По ее словам, лично принимать участие в подобных акциях готовы 25% украинцев, в то же время 36% не собирается принимать участия в митингах и демонстрациях.
“По сравнению с октябрем 2012 года, количество людей, которые готовы выходить на улицы, возросло на 5% и значительно уменьшилось количество тех, кто точно не собирается протестовать, - с 51 до 36%”, - отметила Золкина.
Больше всего ожидают массовых выступлений в центральном регионе — 35% респондентов, и гораздо меньше в южном и восточном — 17%.
Наиболее настроенными на участие в акциях протеста являются избиратели ВО “Свобода” - 52%, достаточно протестные настроения также среди избирателей ВО “Батькивщина” - 41% и “УДАРа” - 35%.
Среди избирателей КПУ протестно настроенных 33%, Партии регионов — 11%.
По словам Золкиной, основными причинами, которые могут побуждать людей лично выйти на улицу с проявлением протеста, является ухудшение их социально-экономического положения. Согласно результатам исследования, это, в частности, резкое снижение уровня жизни — 34,5% опрошенных; невыплата зарплат, пенсий, стипендий — 32%; резкое повышение цен — 21%; рост безработицы — 19%.
В то же время для 34% респондентов не существует никаких факторов, которые могут побуждать их выйти на улицу с протестом.
Золкина также заметила, что, по сравнению с октябрем 2012 года, возросло значение неэкономических причин выхода граждан на улице. В частности, случаи притеснений демократии - с 3,5 до 13% и необходимость поддержки досрочной отставки Президента - с 4 до 9%.
По словам эксперта, среди основных причин нереализованности намерений участия в протестах то, что люди не верят, что это что-то изменит. Так считают 56% опрошенных. Другими причинами является страх репрессий со стороны власти — 33%, недоверие к лидерам, которые организуют митинги, — 32%, 26,5% считают, что люди не выражают свои протестные настроения, поскольку очень ленивы и хотят, чтобы за их интересы боролись другие.
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Исследование фонд “Демократические инициативы имени Илька Кучерива” проводил вместе с Социологической службой Центра им. Разумкова с 17 по 22 мая текущего года. Опрошено 2 тыс. 10 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины.