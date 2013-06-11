Протестные настроения украинцев растут (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования фонда “Демократические инициативы им. Илька Кучерива”, которые обнародовала сегодня во время пресс-конференции аналитик фонда Мария Золкина.

По ее словам, в целом 25,5% украинцев считают, что в ближайшее время в их селе или городе могут пройти массовые протестные выступления в случае ухудшения уровня жизни или с целью защиты своих прав и свобод.

“Если сравнивать эти результаты с результатами нашего исследования на рубеже сентября-октября прошлого года, то протестные настроения в обществе возросли. На сегодняшний день на 9% больше граждан, которые уверены, что такие акции будут в их городах и селах, или считают их весьма вероятными. Возросло и количество людей, которые готовы лично принимать участие в акциях протеста в случае, если они будут”, - сказала Золкина.

По ее словам, лично принимать участие в подобных акциях готовы 25% украинцев, в то же время 36% не собирается принимать участия в митингах и демонстрациях.

“По сравнению с октябрем 2012 года, количество людей, которые готовы выходить на улицы, возросло на 5% и значительно уменьшилось количество тех, кто точно не собирается протестовать, - с 51 до 36%”, - отметила Золкина.

Больше всего ожидают массовых выступлений в центральном регионе — 35% респондентов, и гораздо меньше в южном и восточном — 17%.

Наиболее настроенными на участие в акциях протеста являются избиратели ВО “Свобода” - 52%, достаточно протестные настроения также среди избирателей ВО “Батькивщина” - 41% и “УДАРа” - 35%.

Среди избирателей КПУ протестно настроенных 33%, Партии регионов — 11%.

По словам Золкиной, основными причинами, которые могут побуждать людей лично выйти на улицу с проявлением протеста, является ухудшение их социально-экономического положения. Согласно результатам исследования, это, в частности, резкое снижение уровня жизни — 34,5% опрошенных; невыплата зарплат, пенсий, стипендий — 32%; резкое повышение цен — 21%; рост безработицы — 19%.

В то же время для 34% респондентов не существует никаких факторов, которые могут побуждать их выйти на улицу с протестом.

Золкина также заметила, что, по сравнению с октябрем 2012 года, возросло значение неэкономических причин выхода граждан на улице. В частности, случаи притеснений демократии - с 3,5 до 13% и необходимость поддержки досрочной отставки Президента - с 4 до 9%.

По словам эксперта, среди основных причин нереализованности намерений участия в протестах то, что люди не верят, что это что-то изменит. Так считают 56% опрошенных. Другими причинами является страх репрессий со стороны власти — 33%, недоверие к лидерам, которые организуют митинги, — 32%, 26,5% считают, что люди не выражают свои протестные настроения, поскольку очень ленивы и хотят, чтобы за их интересы боролись другие.

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Исследование фонд “Демократические инициативы имени Илька Кучерива” проводил вместе с Социологической службой Центра им. Разумкова с 17 по 22 мая текущего года. Опрошено 2 тыс. 10 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины.