Американская UTICo уточнила иск к Тимошенко

Американская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo) уточнила свой иск в Федеральном суде Нью-Йорка против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и ее "сообщников", среди которых ее муж Александр Тимошенко, бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов и 10 неустановленных лиц, в части закона об организованной преступности (RICO).

Об этом говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), передает РИА «Новости».

Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск UTICo о взыскании около 18,3 млн долларов с Тимошенко в декабре 2012 года. Компании не удалось предъявить доказательства того, что представители Тимошенко или она лично занимались какой-либо предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке, отметил суд. Тем не менее ходатайство о возобновлении производства, поданное вскоре после этого, было удовлетворено, и UTICo было разрешено внести изменения в свои требования только в связи с предполагаемыми нарушениями закона RICO.

Иск был первоначально отклонен за отсутствием юрисдикции, поскольку обе стороны обращали внимание на наличие у них разного гражданства. В постановлении суда отмечается, что ни одна из сторон не представила подробного анализа по вопросу, а так как суд обладает юрисдикцией в данном случае, то UTICо было разрешено внести изменения в свою жалобу против Тимошенко только в части предполагаемых нарушений закона RICO.

В жалобе утверждается, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, приговоренного в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 млн долларов, и Вавилова. Также, по мнению украинских правоохранительных органов, Тимошенко заплатила за заказные убийства около 2,479 млн долларов через банки Нью-Йорка, что по законодательству США подпадает под запреты, на которые не распространяется исковая давность.