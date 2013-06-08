Квасьневский говорит, что есть шанс освободить Тимошенко до осени

По словам Квасьневского, их миссия с Пэтом Коксом принесла уже много положительных результатов и есть надежда, что до осени Украине удастся выполнить все три главных условия ЕС - избирательная реформа, судовая реформа и "дело Тимошенко".

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"Что касается Юлии Тимошенко, то этим вопросом вместе с Пэтом Коксом мы занимаемся почти год. Двоих политиков нам удалось освободить, сейчас ведем переговоры по делу Тимошенко и, мне кажется, что шансы есть. Мы приняли на себя обязательства не высказываться о миссии публично. Сейчас мы ездим между Харьковом, где лежит в больнице Юлия Тимошенко, и Киевом, где находятся президент Янукович и премьер. Евросоюз поставил Украине три условия, чтобы договор об ассоциации был подписан: реформа избирательной системы, реформа судебной системы и дело Тимошенко. Мне кажется, что есть вероятность, что до осени будут достигнуты результаты во всех трех сферах", - сказал экс-президент Польши в интервью Польскому радио.

Как известно, очередной приезд мисси Кокса и Квасьневского ожидается 11-13 июня.