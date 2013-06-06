Янукович предложил строить газопровод в обход России - по дну моря

«Белый поток», как предполагалось изначально, должен был пройти из Грузии по дну Черного моря в Украину и в Европу. С помощью газопровода топливо могло бы поставляться конечным потребителям в обход России, сообщает Lenta.ru.

С идеей строительства «Белого потока» украинские власти выступили в 2005 году. Предполагалось, что перекачиваться по трубопроводу будет газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз. Впоследствии, после сооружения Транскаспийского газопровода, по «Белому потоку» транспортировалось бы также топливо из Туркмении и Казахстана.

В 2009 году, когда к реализации «Белого потока» присоединилась Грузия, сообщалось, что первая фаза проекта может быть завершена в 2015 году. Мощность газопровода на первом этапе должна была составить восемь миллиардов кубометров газа. Однако средства на реализацию проекта изыскать не удалось.

Украина пытается снизить зависимость от российского газа, так как ей не удается договориться с Москвой о снижении стоимости поставок. С одной стороны, Киев сокращает объемы закупаемого российского топлива, а с другой — организует реверсивные поставки газа из Европы. Так, в текущем году украинская сторона договорилась об импорте топлива с немецкой RWE, а затем начала закупать газ в Польше, Венгрии и Словакии.