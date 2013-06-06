Перерыв в заседании ВР затянулся
11:51, 06 июня 2013Политика
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Лидеры оппозиционных фракций проводят совещания с депутатами в сессионном зале Верховной Рады.
Перерыв в заседании затянулся / Фото: Facebook Ольги Лаппо
Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк собрал представителей своей фракции за трибуной парламента.
Лидеры фракций «УДАР» Виталий Кличко и «Свобода» Олег Тягнибок совещания проводят возле рабочих мест депутатов.
Перед этим состоялось совещание руководителей фракций с председателем ВР Владимиром Рыбаком.
После совещания Рыбак вошел в сессионный зал, но, увидев собрание возле трибуны и в президиуме, попросил народного депутата от “Батькивщины” Александра Бригинца сесть на свое рабочее место, а сам спустился к трибуне, прошел мимо оппозиционных депутатов и подошел к членам фракций Партии регионов и КПУ, которые также советуются со своими лидерами.
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