Перерыв в заседании ВР затянулся

Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк собрал представителей своей фракции за трибуной парламента.

Лидеры фракций «УДАР» Виталий Кличко и «Свобода» Олег Тягнибок совещания проводят возле рабочих мест депутатов.

Перед этим состоялось совещание руководителей фракций с председателем ВР Владимиром Рыбаком.

После совещания Рыбак вошел в сессионный зал, но, увидев собрание возле трибуны и в президиуме, попросил народного депутата от “Батькивщины” Александра Бригинца сесть на свое рабочее место, а сам спустился к трибуне, прошел мимо оппозиционных депутатов и подошел к членам фракций Партии регионов и КПУ, которые также советуются со своими лидерами.