Оппозиция зашла в президиум и за трибуну

Народные депутаты Украины из состава оппозиционных фракций находятся за трибуной и в президиуме парламента .

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в президиуме находятся народные депутаты от “Батькивщины” Арсен Аваков и Сергей Пашинский.

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За трибуной, где оппозиционеры сложили свои экземпляры Ежегодного послания Президента, стоят, в частности, представитель фракции “Батькивщина” Николай Мартыненко и фракции “Свобода” Игорь Мирошниченко.