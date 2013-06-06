Оппозиция зашла в президиум и за трибуну

10:52, 06 июня 2013
Политика
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Депутаты от оппозиции находятся в президиуме и за трибуной парламента.

Оппозиция складывает послание Президента на трибуну

Народные депутаты Украины из состава оппозиционных фракций находятся за трибуной и в президиуме парламента .

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в президиуме находятся народные депутаты от “Батькивщины” Арсен Аваков и Сергей Пашинский.

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За трибуной, где оппозиционеры сложили свои экземпляры Ежегодного послания Президента, стоят, в частности, представитель фракции “Батькивщина” Николай Мартыненко и фракции “Свобода” Игорь Мирошниченко.

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