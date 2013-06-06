Оппозиция зашла в президиум и за трибуну
10:52, 06 июня 2013Политика
1237 0
Депутаты от оппозиции находятся в президиуме и за трибуной парламента.
Оппозиция складывает послание Президента на трибуну/ Фото: Facebook Ольги Лаппо
Народные депутаты Украины из состава оппозиционных фракций находятся за трибуной и в президиуме парламента .
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в президиуме находятся народные депутаты от “Батькивщины” Арсен Аваков и Сергей Пашинский.
По теме: Оппозиция складывает экземпляры послания Президента на трибуне
За трибуной, где оппозиционеры сложили свои экземпляры Ежегодного послания Президента, стоят, в частности, представитель фракции “Батькивщина” Николай Мартыненко и фракции “Свобода” Игорь Мирошниченко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter