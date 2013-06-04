МИД: Меморандум с Таможенным союзом не означает смены вектора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Подписание меморандума не может рассматриваться как изменение внешнеполитического курса Украины, стратегическим приоритетом для нас остается европейская интеграция”, - сказал он.

Перебыйнис отметил, что меморандум не является международным договором и не влечет за собой юридических обязательств для Украины.

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Кроме того, по его словам, меморандум не содержит положений, которые бы предусматривали перспективу присоединения Украины к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству или передачу Украиной наднациональным структурам своих суверенных полномочий в сфере внешнеторговой политики.

“Решение Украины об углублении взаимодействия со странами Таможенного союза продиктовано исключительно экономическими интересами нашего государства”, - подчеркнул Перебыйнис.

Он сообщил, что по результатам прошлого года на страны Таможенного союза приходится 36,3%, или 63 млрд долл. внешнего торгового оборота Украины.

“Для нашей страны это торговый партнер номер один”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали Меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украины.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.