СМИ: Депутат от «Батькивщины» сломал ногу журналисту (видео)

В городе Стебник на Львовщине при видеосъемке собрания трудового коллектива Стебницкой городской больницы главврач нанес телесные повреждения главному редактору «Трускавецкой газеты», представителю движения «Честно».

Об этом сообщает издание «Полемика» со ссылкой на сотрудников «Трускавецкой газеты».

В областной прокуратуре подтверждают такой факт. Трускавецкое горуправление милиции зарегистрировало уголовное производство по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов по ч. 1 ст. 171 УК Украины.

В связи с этим инцидентом «Честно» выступило с заявлением. Как отмечено в заявлении движения, 29 мая 2013 года во время отчета депутатской фракции Дрогобычского городского совета политической партии «Батькивщина», который проходил в «Доме учителя», представители трудового коллектива Стебницкой городской больницы для объективного освещения события пригласили участников «Честно» в Дрогобыче на собрание своего трудового коллектива.

Движение «Честно» делегировало на это собрание профессионального журналиста «Трускавецкой газеты».

«При выполнении своих профессиональных обязанностей как журналиста и общественного деятеля, он снимал на видео камеру общую картинку проведения данного мероприятия и брал по просьбе участников данного мероприятия интервью, а именно у главного врача Пукало Р.М., врачей Малик Н.Т., Рудянина Р.Д. и других лиц. Когда Солонец Р.А. осуществлял видеосъемку, врач Пукало Андрей Романович препятствовал ему осуществлять свои профессиональные обязанности, умышленно нанося физические повреждения, в результате чего диагностирован перелом кости левой стопы», – сказано в заявлении.

Причиной этого конфликта стало то, что во время собрания журналист решил выяснить, имеют ли какие-то основания обвинения в коррупции, которые прозвучали 29 мая во время отчета Дрогобычской городской организации «Батькивщины». В частности, факты, озвученные во время этого отчета, бросают тень подозрения как на отдельных людей из команды нардепа Романа Илыка, так и отдельных депутатов Дрогобычского горсовета от «Батькивщины». Одним из этих депутатов является главврач Стебницкой городской больницы.

По мнению движения «Честно», такие действия врача и депутата Андрея Пукала недопустимы и должны получить надлежащую оценку со стороны правоохранительных органов и депутатского корпуса.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле Дрогобычской междугородной прокуратуры.

Видео: Youtube