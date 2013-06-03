Путин дал ордена двум украинцам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, награды присвоены главному инженеру управления строительства на площадке АЭС «Куданкулан» (Индия) ЗАО «Атомстройэкспорт» Георгию Гавриленко и директору национального научного центра «Институт виноградарства и виноделия имени В.Е.Титова» Национальной академии аграрных наук Украины Вячеславу Власову.

В указе Путина говорится, что награды присвоены «за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Россией».