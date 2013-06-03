Путин дал ордена двум украинцам

15:12, 03 июня 2013
Политика
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Президент России Владимир Путин наградил двух граждан Украины орденами Дружбы.

Владимир Путин. Фото http://www.kremlin.ru/

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, награды присвоены главному инженеру управления строительства на площадке АЭС «Куданкулан» (Индия) ЗАО «Атомстройэкспорт» Георгию Гавриленко и директору национального научного центра «Институт виноградарства и виноделия имени В.Е.Титова» Национальной академии аграрных наук Украины Вячеславу Власову.

В указе Путина говорится, что награды присвоены «за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Россией».

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