Эксперт считает, что оппозицию делят на «своих» и «чужих»

Это, по мнению эксперта Евгения Копатько, может сказаться на единстве оппозиционных сил, так как оппозицию, по сути, раздробили на «своих» и «чужих».

Так, Анатолий Гриценко отказался комментировать появление новых формирований внутри оппозиции, заявив, что с его политической силой консультации не велись. «Мы не участвуем в этом процессе, поэтому я его комментировать не буду», – заявил он. Аналогичная реакция была и у Николая Катеринчука: «Нам это тоже не предлагалось. С нами на эту тему никто не разговаривал. Я не хочу это комментировать, потому что я мало что знаю об этом процессе», – отметил политик.

Между тем, комментируя ситуацию социолог, руководитель компании R&B Group Евгений Копатько выразил мнение, что объединение оппозиции было ситуативным, а сегодня более рейтинговые политические силы стремятся отмежеваться от менее популярных и влиятельных партнеров. «Есть несколько рейтинговых политических проектов, где в значительной части представлены «Фронт змин» и «Батькивщина». А есть политики, которые представляли от себя политическую силу. Просто политик имел личный вес, но его политическая структура политического веса не имела. И на тот промежуток времени (парламентские выборы-2012, – ред.) была заинтересованность идти на выборы совместно. Поэтому был такой пестрый, порой противоречивый список», – пояснил ситуацию эксперт.

По мнению социолога, в таком объединении как нынешняя оппозиции изначально не могло быть равноправных отношений. «А сейчас более рейтинговые политические проекты будут вести какую-то самостоятельную работу. Здесь паритетных позиций быть не может. Могу сразу сказать: не все попадут в этот политический проект», – резюмировал Копатько.

Напомним, 2 июня в СМИ появилась информация о том, что «Батькивщина» начала активную подготовку к съезду, в результате которого в партию Юлии Тимошенко должны влиться представители других политических структур.