Тягнибок считает, что КС нужно ликвидировать
Лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок считает, что Конституционный суд Украины вообще нужно ликвидировать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок заявил сегодня во время Согласительного совета парламента.
“Думаю, что нужно сейчас совместно вместе всем, даже пяти фракциям, подготовить соответствующий законопроект, или изменения и дополнение к данным законодательным актам Украины, которые касаются вообще ликвидации этого органа. Конституционный суд показал свою полную заангажированность, показал свою полную непрофессиональность”, - сказал Тягнибок и отметил, что КС “выполняет телефонные указания с Банковой”, а не украинское законодательство.
Также лидер “Свободы” заявил, что в повестку дня ВР на этой неделе нужно включить постановление о проведении внеочередных выборов в Киеве, но не только мэра, но и Киевсовета.