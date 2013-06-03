Батькивщина требует отчета Пшонки на этой неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам Яценюка, «Батькивщина» настаивает на том, чтобы пригласить Пшонку в парламент и заслушать «информацию о том, что происходит в стране, - не только по событиям 18 мая, то есть что касается избиения журналистов (во время акции оппозиции в Киеве – УНИАН), но и в целом, что происходит в Украине”.

Как сказал Яценюк, генеральный прокурор должен проинформировать парламент “о том, как органы прокуратуры борются за законность и правопорядок в стране, и мы как оппозиция надеемся на то, что генеральный прокурор Украины представляет не Партию регионов, а представляет органы прокуратуры, и хотели бы, чтобы он прибыл в Верховную Раду и проинформировал, какие есть проблемы в Генеральной прокуратуре”.