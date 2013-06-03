Регионал победил на выборах в Василькове - наблюдатели

Наблюдатели ОПОРЫ находились на всех участках города и собирали информацию участковых избирательных комиссий о результатах голосования.

По результатам параллельного подсчета голосов, который проводился ОПОРОЙ, наибольшее количество голосов получил кандидат от Партии регионов Владимир Сабадаш. Он получил 30,39% или 3 тыс. 395 голосов избирателей, сообщает ТСН.

Результаты параллельного подсчета голосов базируются на данных участковых избирательных комиссий, которые были отражены в их первоначальных протоколах. Второе место занял кандидат от партии "УДАР" Сергей Сабов - 28,25% или 3 тыс. 155 голосов избирателей. Третье место занял кандидат, выдвинутый партией "Єдність" Валерий Попович - 26,38% или 2 тыс 947 голосов избирателей.

Выдвиженец Казацкой партии Александр Сокол набрал 1,81% или 202 голоса. Все остальные кандидаты вместе набрали 9,76% или 1090 голосов избирателей.

Не поддержали ни одного кандидата 1,31% или 146 избирателей. Недействительными признаны 2,10% или 235 бюллетеней.

Гражданская сеть ОПОРА планирует в понедельник обнародовать заявление о результатах наблюдения на внеочередных выборах городского головы города Васильков. В этом заявлении ОПОРА объявит свои выводы о ходе голосования, подсчета голосов на избирательных участках, установления территориальной избирательной комиссией итогов голосования. В этом заявлении организация даст оценку зафиксированных на выборах нарушений и их влиянию на результаты голосования.