Эксперт: КСУ не запрещал провести выборы в Киеве в 2013 году

Об этом заявил в комментарии ZN.UA председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

По его словам, ключевое слово в решении КСУ — очередные выборы. "Депутаты обратились с просьбой растолковать нормы, касающиеся проведения очередных выборов местных советов и городских голов, а не ситуацию, сложившуюся в Киеве. Что касается очередных выборов, то никаких вопросов на этот счет быть не может. КСУ достаточно правильно все трактует на этот счет. Согласно внесенным в Конституцию изменениям, очередные выборы должны состояться в последнее воскресенье пятого года полномочий после очередных выборов", - отметил Игорь Колиушко.

"Таким образом, никак нельзя считать, что КСУ запретил проводить выборы в Киеве сейчас. Здесь вообще ничего не сказано о выборах в Киеве", - подчеркнул он.

Эксперт также назвал непонятным пункт мотивировочной части решения КСУ, в котором предусматривается продолжение или сокращение сроков полномочий органов местного самоуправления, избранных на внеочередных выборах.

"Этим суд, образно говоря, протянул некую руку помощи власти. Именно на этот абзац она будет опираться, назначая выборы на 2015 г. Однако тот же КСУ предусмотрительно не закрепил эту норму в резолютивной части решения. По сути, отдав право принять решение о выборах Верховной Раде", - сказал Колиушко.