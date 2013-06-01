Вилкул: Украина ищет пути к энергетической независимости

Украина ищет пути к энергетической независимости, заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в эфире ток-шоу "Шустер live" на телеканале "Интер", сообщает РБК-Украина.

"У нас более чем на 25% на сегодняшний день сокращено потребление газа. Украина ищет пути к энергетической независимости. Это и завоз морским путем, это и сланцевый газ, это и переход на другие виды топлива в теплоэнергетике, развитие угля, газификата. То есть мы ищем пути, которые уже дают результаты в нашей энергетической независимости", - отметил Вилкул.