УДАР инициирует "теневой Киевсовет"

Как передает корреспондент УНИАН, он подчеркнул: “Мы ни в коем случае не будем ожидать, пока до 2015 года Киев разорвут на куски”.

Кличко подчеркнул, что с 3 июня Киевский городской совет будет нелегитимным, и не имеет права принимать решения.

При этом он сообщил, “УДАР” будет инициировать создание Киевского общественного совета. Он отметил, что этот совет “будет выполнять представительские функции в столице, в частности, будет обсуждать проблемы жизни в городе Киеве и будет предлагать пути решения проблем”.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Конституционный Суд Украины обнародовал решение, по которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или председателей, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года. Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнее воскресенье октября 2015 года.

25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Лидеры оппозиции неоднократно заявляли, что будут блокировать работу Киевсовета после 2 июня, поскольку в этот день, по их мнению, завершается 5-летний срок полномочий городского совета.

После этого в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления № 2175а, инициированный народными депутатами от "Батькивщины", которым предлагается назначить выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета на 27 октября 2013 г.