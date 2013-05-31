Кравчук: Конституционная ассамблея еще не готова заседать

Об этом председатель Конституционной ассамблеи, бывший Президент Украины Леонид Кравчук сказал в интервью газете “День”.

По его словам, заседания Конституционной ассамблеи должны проходить один раз в три месяца, но эта норма не является обязательной.

Он отметил, что могут быть определенные отклонения от нормы, если для этого есть основания. “А они есть: мы подготовили проект Концепции изменений в Конституцию, наработали законопроект о местном самоуправлении, работаем над усовершенствованием проекта судебной реформы. Последнюю готовила Администрация Президента, ее обсуждали на заседании Ассамблее и направили на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Решение будет вынесено уже в июне. То есть мы имеем много подготовленных проектов, но они не доведены до такого уровня точности, чтобы их можно было выносить на широкое обсуждение”, - сказал он.

Кравчук отметил, что сейчас продолжается обсуждение в группах, комиссиях, среди консультантов идет работа, но не в режиме пленарных заседаний. “Откровенно говоря, мы сегодня не готовы выходить на заседание ввиду серьезности предложенных изменений. Среди них и вопрос организации центральной власти, но мы не можем рассматривать его, как и любой другой вопрос, не узнав мнения Президента, который является гарантом Конституции и одним из субъектов внесения изменений в нее. Ведь Ассамблея является совещательным органом при Президенте Украины. Следовательно, нужно время. Фактически, не осталось ни одной серьезной проблемы развития государства, которую мы не охватили бы серьезным анализом и не вынесли бы соответствующих предложений. Как только процесс согласования завершится, мы немедленно вынесем эти вопросы на заседание Конституционной ассамблеи”, - отметил Кравчук.

На уточняющее вопрос, какие его прогнозы относительно возможной даты очередного заседания Конституционной ассамблеи, Кравчук ответил: “На уровне верховного руководства всегда очень непросто решить вопрос быстро, даже если очень хочется. Сейчас существует определенная напряженность в обществе в связи с событиями, которые происходят в стенах ВР и за ее пределами, особенно в контексте надуманной комичной ситуации с “фашистами” и “антифашистами”, которая не укладывается в нормальный политический процесс. Также ведется активная работа по налаживанию международных отношений, происходит подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Было заседание Евразийского союза в Астане, где находился наш Президент».

«Такая политическая активность и напряженность не дают мне возможности назвать точную дату. Все готово, и речь идет о согласовании позиций”, - подчеркнул он.