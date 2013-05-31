Губернатор возглавил черниговских регионалов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня, 31 мая, во время областной конференции Черниговской организации Партии регионов.

Предыдущий председатель Григорий Маньковский, который возглавлял Партию регионов области с 2005 года, сложил полномочия по собственному желанию.

В работе партийной конференции принял участие председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, который с рабочим визитом посещал город Чернигов.

В своем выступлении он отметил необходимость выполнения социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича и подготовки к будущим президентским выборам в 2015 году.

Новоизбранный председатель также обратился к коллегам с призывом усиленно готовиться к президентским выборам.