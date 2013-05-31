У Януковича убеждают, что Украина по-прежнему верна курсу на евроинтеграцию

В Администрации Президента Украины состоялась встреча советника Президента - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Андрея Гончарука и советника Президента, Уполномоченного Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов Константина Елисеева с представителями дипломатических миссий, аккредитованными в Киеве.

В ходе встречи была доведена официальная позиция Украины относительно международных мероприятий высокого уровня при участии нашего государства в двустороннем и многостороннем форматах, которые состоялись в последние дни. В частности, представители иностранного дипломатического корпуса были проинформированы относительно положений Меморандума об углублении взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комиссией, подписанного сегодня в г. Минске, Республика Беларусь, в ходе заседания Совета глав правительств СНГ.

Лейтмотивом встречи стал тезис о том, что, углубляя сотрудничество с Таможенным союзом, Украина остается преданной курсу на европейскую интеграцию, подчеркнули в пресс-службе .

Украинская сторона отметила, что при условии заключения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и дальнейшего углубления сотрудничества с Евразийским союзом, который заработает с 2015 года, Украина могла бы стать своеобразным мостом между ЕС и Евразийским интеграционным проектом на просторах СНГ.

В пятницу премьер Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия, благодаря которому Киев сможет участвовать в работе Таможенного союза, но без официального статуса наблюдателя.

В соответствии с меморандумом Украине предоставляется право присутствовать на заседаниях наднационального регулирующего органа ТС и Единого экономического пространства, однако она не сможет участвовать в принятии решений. Документ предусматривает, что Украина определит своего представителя при ЕЭК.