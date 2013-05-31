Польский эксперт: Меморандум не станет препятствием для ассоциации с Евросоюзом

Подписание Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Таможенным союзом России, Казахстана и Беларуси не станет препятствием для запланированного на ноябрь этого года подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил польский эксперт по международным вопросам Анджей Шептицкий.

"Сегодняшний документ, который не имеет фундаментального значения, не будет какой-то особой, новой большой проблемой или осложнением", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что подписанный меморандум предусматривает консультации украинских властей с органами Таможенного союза, что не противоречит европейскому законодательству.

По его словам, подобный документ могла бы даже гипотетически подписать Польша, которая входит в Европейский Союз.

"Сам этот факт фундаментально не противоречил бы нашим обязательствам в ЕС. Однако остается вопрос политической интерпретации, был ли бы Евросоюз в восторге от нашего сближения с Россией?", - заметил он.

Эксперт напомнил, что Украина не может одновременно интегрироваться с Россией и Европейским Союзом, отметив, что возможность консультаций ничего окончательно не решает.

Он также сказал, что, по меньшей мере, ряд стран Европейского Союза заинтересован в подписании Договора об ассоциации с Украиной, несмотря на "проблемы, которые существуют последние 2 года".