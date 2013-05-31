Губернатор озвучил коррупционные расценки в своей области

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Валентин Хоптян возмущен коррупцией в области и призывает руководство ОГА и мэрии начать в борьбу с коррупцией и защитить бизнес «от себя, от нас».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал во время совместного совещания с участием городского головы Тернополя Сергея Надала, заместителей мэра и председателя ОГА, руководителей структурных подразделений ОГА и мэрии.

Как отметил Хоптян, «защищать нужно тех, кто дружит с законом. Потому что сейчас, если все в порядке на предприятии, кто платит налоги, нет зарплаты «в конвертах», то там еще и проверки. И это не единичные факты. У нас 1,4 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, которые работали и платили здесь налоги, зарегистрировались в других регионах. Но продолжают работать у нас. И мне теперь понятно почему. Потому что нужно дать «дань» санстанции, пожарным, другим контролирующим службам».

При этом губернатор озвучил суммы, которые необходимо платить в областном центре и в области за то, чтобы устроиться на работу в медицинской сфере.

«Знаете сколько стоит должность хирурга в больнице городской или областной? 30 тысяч баксов. А один аптекарь из Тернополя просится главным врачом в Збараж и готов заплатить 50 тысяч. Это же он приходит и с первых дней начинает те деньги возвращать. Тогда как люди, которые находятся на грани бедности, вынуждены за все платить. Должность медсестры раньше стоила 2 тыс. долларов. Теперь – в 4 раза больше. Сначала дают 0,25 ставки за 2 тыс., потом хочешь 0,5 ставки – плати еще 2 тыс. и так далее. Но когда та сестренка такие деньги отработает?», – сказал Хоптян.

Кроме того, по его данным, чтобы получить права водителя, в Тернополе при сдаче экзаменов необходимо заплатить 300 долларов.

«Раньше было 100 долларов, теперь втрое больше. Спрашиваю, почему 300? Говорят, берут за риск, потому что переживают, что могут попасться и потеряют должность», – рассказал председатель ТОГА.

Он призвал всех присутствующих чиновников начать борьбу с коррупцией.

«Давайте защитим бизнес от себя, от нас. Все, кто сидит в этом зале. Давайте будем делать так, чтобы нам поверили. Нужно браться всем вместе и это зло побороть. К нам никто не придет, ни министр, ни премьер, ни Президент, должны сами наводить порядок в своем регионе. Если вы не будете выполнять этого, это за вас будут выполнять другие. Потому что теперь коллегия облгосадминистрации может принять решение по любому руководителю области, так что сделайте выводы», – предостерег Хоптян.