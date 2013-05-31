Оппозиция заявляет, что добирается в Донецк «повстанческими» методами

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "УДАР", активистам «УДАРа» из Мариуполя мешают добраться в Донецк для участия в акции оппозиции.

Как сообщил народный депутат от «УДАРа» Сергей Каплин, дорожные службы создают препятствия для проезда автобусов. В частности, трасса Мариуполь-Донецк перегорожена спецтехникой.

Кроме того, по словам депутата, посты ГАИ проверяют все автобусы по маршруту Мариуполь-Донецк. Каплин отметил, что таких постов больше 10.

В то же время, пресс-служба ВО «Свобода» в переданном УНИАН сообщении заявляет, что власть создает многочисленные преграды активистам политсилы, которые пытаются попасть на акцию «Вставай, Украина!» в Донецк из восточных областей Украины.

Как отметил пресс-секретарь Луганской областной организации ВО «Свобода» Валентин Машков, «с поездов свободовцев снимают милиционеры, которыми руководят депутаты от Партии регионов. В то же время перевозчиков запугивают, оказывают на них давление, а воздушный транспорт чрезвычайно дорог. Вот и остаются единственный выход из ситуации – добираться собственными автомашинами. Однако гаишники останавливают наши автомашины и якобы ищут то взрывчатку, то наркотики».

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По его словам, «один из луганских автомобилей трижды заворачивали назад: возле Дебальцево, возле Енакиево и на въезде в Горловку. Активисты по телефону сообщили, что вынуждены ехать по полям и грунтовым дорогам. Особой разницы в качестве дорог не заметно, но не очень приятно, что для того, чтобы украинцу попасть на оппозиционную акцию в украинский город, нужно пробираться повстанческими методами».

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16.00 в Донецке должна начаться акция оппозиции «Вставай, Украина!».