Политолог: Единый кандидат может отодвинуть Тимошенко на второй план

Как заявил в интервью УНИАН Карасев, комментируя обнародованные сегодня результаты социологического опроса, проведенного Социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, по результатам которого Виктор Янукович набрал бы наибольшее количество голосов, если бы выборы Президента состоялись в мае этого года, то призыв Тимошенко является актуальным, потому что Янукович набрал бы уже в первом туре большее количество голосов.

В тоже время политолог считает, что "теоретически и тем более практически эта задача невыполнима со стороны оппозиции".

По теме: Политологи: у оппозиции нет ни лидера, ни президента (опрос)

С другой стороны, как отметил Карасев, единый кандидат в первом туре мог бы не дать Януковичу сильно оторваться вперед. Вместе с тем, считает политолог, Януковичу важно выиграть первый тур, так как тогда чиновничья номенклатура, силовики поймут, что "все в порядке - ставим на лидера и поддерживаем его", в противному случае в их среде произойдет раскол, подобно тому, который произошел в 2004 году после первого тура выборов.

В свою очередь Фесенко с одной стороны считает, что Тимошенко еще раз озвучила позицию оппозиции, высказанную 18 мая о том, что единым будет тот кандидат, который выйдет во второй тур президентских выборов. С другой стороны, по словам политолога, делая такие заявления, "Тимошенко исходит из собственных интересов: чем позже, тем лучше". "Если оппозиция определится с единым кандидатом, то Тимошенко отходит на второй план как лидер оппозиции", - пояснил Фесенко.

В тоже время он назвал позитивным для Виталия Кличко рост его рейтинга за последние месяцы. "У Кличко очень неплохие шансы выиграть у Януковича и в первом, и во втором турах выборов", - сказал Фесенко.

Он отметил также как положительный рост рейтинга у Петра Порошенко. По мнению политолога, увеличение количества симпатиков Кличко и Порошенко можно пояснить их рассудительностью в действиях.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко выступает против выдвижения единого кандидата от оппозиции на президентских выборах в 2015 году, если выборы будут в два тура.

"Хочу четко заявить, что я против выдвижения от оппозиции единого кандидата в президенты, если выборы будут проходить в два тура. Считаю, что выдвижение единого кандидата от оппозиции на президентские выборы не только не нужно, но и крайне вредно для победы", - говорится в статье Ю.Тимошенко, написанной для Lb.ua и опубликованной на сайте "Батькивщины".