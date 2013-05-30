Политологи: у оппозиции нет ни лидера, ни президента (опрос)

Таковы данные переданного УНИАН экспертного опроса «Оценка политической ситуации в Украине в контексте проведения протестных акций оппозиции и объединения оппозиционных политических сил», проведенного 23-28 мая 2013 года Агентством стратегических коммуникаций Res Publica.

В исследовании методом телефонного опроса принимали участие 28 квалифицированных политических экспертов.

Согласно результатам, 32,1% экспертов назвали реальным лидером украинской оппозиции Юлию Тимошенко, по одному эксперту (3,6%) - Олега Тягнибока и Юрия Луценко, соответственно. Арсения Яценюка и Виталия Кличко никто из опрошенных экспертов не назвал в качестве реальных лидеров оппозиции.

В то же время на вопрос: “Какова, по вашему мнению, сегодня роль Юлии Тимошенко в оппозиционном движении?», 82,1% экспертов ответили, что сама Юлия Тимошенко, находящаяся в местах лишения свободы, сегодня не влияет на принятие решений в оппозиции, а является только ее «символом». 10,8% респондентов высказали мнение, что Юлия Тимошенко отстранена от принятия каких-либо решений и является «обузой» объединенной оппозиции. И лишь 7,1% опрошенных заявили, что Юлия Тимошенко – это «лидер» объединенной оппозиции, который влияет на принятие всех ключевых решений.

Кроме того, 46,5% экспертов считает, что достойных кандидатов на пост Президента Украины среди сегодняшних лидеров оппозиции нет, и в качестве единого кандидата будет выдвинут "другой политик".

Так, отвечая на вопрос «кто, по вашему мнению, станет единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2015 года?», эксперты назвали: Юлию Тимошенко (в случае, если бы она могла принимать участие в выборах в качестве кандидата) – 14,2%, Виталия Кличко – 7,1%, Арсения Яценюка – 3,6%. Кроме того, 28,6% респондентов уверены, что оппозиции не удастся договориться о выдвижении единого кандидата на президентских выборах-2015. Почти половина опрошенных экспертов (46,5%) считает, что достойных кандидатов среди сегодняшних лидеров оппозиции нет, и в качестве единого кандидата будет выдвинут другой политик.

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В опросе приняли участие: Бала Виталий (политолог, политтехнолог, директор Агентства моделирования ситуаций), Биденко Артем (политолог, эксперт по рекламным коммуникациям), Богуш Денис (политтехнолог, президент компании Bohush Communications), Булавин Александр (политолог), Булгак Павел (журналист, политический эксперт), Выдрин Дмитрий (политтехнолог), Гайдай Сергей (политтехнолог, директор по стратегическому планированию социально-инжинирингового агентства «Гайдай.Ком»), Голобуцкий Алексей (политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций), Джангиров Дмитрий (политолог, политтехнолог), Жданов Игорь (политолог, президент аналитического центра «Открытая политика»), Копатько Евгений (социолог, глава компании «Research and Branding Group»), Кругляковский Павел (политтехнолог), Виталий Кулик (политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества), Луценко Анатолий (политтехнолог, директор компании «GMT Group»), Магда Евгений (политический обозреватель), Макитра Ярослав (политтехнолог), Матвиенко Константин (политолог, эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»), Михальченко Николай (политолог, социолог, заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины), Поляков Владимир (политтехнолог), Попов Игорь (политолог), Портников Виталий (журналист, президент телеканала TВі), Романенко Юрий (политтехнолог), Солонтай Александр (политический эксперт), Стоякин Василий (политолог, политтехнолог, директор «Центра политического маркетинга»), Таран Сергей (политолог, Председатель Правления Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір»), Филиндаш Евгений (политолог), Цыбулько Владимир (политолог), Черненко Александр (политический эксперт, председатель Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины»).