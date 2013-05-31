Кличко: Депутаты от УДАРа в Киевсовете свои мандаты могут подарить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко заявил на пресс-конференции.

Он отметил: «Депутаты нашей фракции в Киевсовете заявят о прекращении своих полномочий. Мы не будем принимать участие в деятельности нелегитимного органа».

На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь о сложении депутатских мандатов, Кличко ответил: “Мы можем их положить, мы можем их подарить, мы можем с ними сделать все, что угодно, — эти мандаты уже нелегитимны”.

Кличко отметил, что депутаты фракции не будут принимать участия в работе нелегитимного совета.

Он подчеркнул, что с 3 июня Киевский городской совет будет нелегитимным, и все его решения “не будут иметь юридической силы”.

Кличко подчеркнул, что фракция “УДАР” в Верховной Раде Украины будет настаивать на том, чтобы провести выборы мэра Киева и Киевского городского совета осенью 2013 года.

По его словам, если это не произойдет, то “мы будем обжаловать в суде бездеятельность Верховной Рады”.

По теме: Киевская Батькивщина решила обнулить списки в Киевсовете

Как сообщал УНИАН, Киевская партийная организация «ВО «Батькивщина» обратится в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссии с требованием отменить решение о регистрации кандидатов в депутаты Киевского городского совета во многомандатном избирательном округе. Соответствующее решение было принято сегодня делегатами ІІІ этапа X конференции парторганизации.