Киевская Батькивщина решила обнулить списки в Киевсовете

Об этом заявляет председатель Голосеевской районной в Киеве парторганизации "Батькивщины" и член бюро Киевской городской парторганизации "Батькивщины" Николай Даневич, пишет Украинская правда.

"Только что закончилось заседание III этапа V конференции Киевской городской партийной организации ВО "Батькивщина", на которой делегаты приняли решение "обнулить" партийные списки депутатов Киевского городского совета, в связи с окончанием депутатских полномочий 2 июня 2013 года", - говорится в сообщении депутата.

Решение было принято единогласно.

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Ранее народный депутат от УДАРа Виктор Чумак заявил, что согласно действующему законодательству невозможно ни отозвать мандаты депутатов, ни обнулить списки, то есть "самороспуска этого городского совета не предусмотрен законом".

Поэтому члены Батькивщины обещают приходить на заседания и фиксировать "незаконные" голосования, хотя сами в них участвовать не будут.