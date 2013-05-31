«Батькивщина молодая» осрамилась в Харькове (фото)

В Харькове на организованную Всеукраинской молодежной общественной организацией «Батькивщина молодая» акцию перед Центральной клинической больницей «Укрзализныци», пришло больше журналистов, чем участников.

Как передает корреспондент УНИАН, всего в акции с требованием освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко приняли участие 6 активистов организации.

При этом для освещения события перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харьков собралось более 15 журналистов.

Активисты «Батькивщины молодой» анонсировали начало акции на 11.00, однако опоздали на 40 минут.

По словам члена организации Яны Вертебы, акция приурочена к 3-й годовщине «развязывания политических репрессий в Украине». Участники акции выдвинули требование немедленно выполнить решение Европейского суда по правам человека и освободить Тимошенко.

Во время мероприятия члены «Батькивщины молодой» выпустили в воздух на шариках баннер с надписью «Юле свободу», а также с помощью громкоговорителя на территории медицинского заведения выразили свои требования.

На вопрос журналистов, считают ли активисты организации нормальным на территории больницы, в которой кроме прочего лечатся люди с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, использовать громкоговоритель, председатель ВО «Батькивщина молодая» Иван Крулько сказал: «Мы считаем, что это никоим образом не мешает пациентам лечиться, а наоборот им помогает».

Он также добавил, что организаторы мероприятия не ставили перед собой цель собрать многочисленный митинг. По словам Крулько, члены «Батькивщины молодой» сегодня просто хотели напомнить обществу о том, что в Украине уже 3 года продолжаются политические репрессии.