Власть и оппозиция поделили Донецк (фото)

Как сообщает ОстроВ, палатки Батькивщины, УДАРа и Свободы появились у памятника Шевченко и возле театра оперы и балета, где планируется проведение оппозиционной акции.

Оппозиция подала новую заявку в Донецкий городской совет о проведении митинга "Вставай, Украина!" не на Октябрьской площади, а у памятника Тарасу Шевченко. Митингу будет предшествовать мирное шествие от здания театра оперы и балета.

Милиция заявляет, что готова обеспечить мирное проведение акции.

В то же время у здания Донецкой ОГА сегодня планируют провести праздник для детей «Праздник мороженого». Для этого под ОГА уже установили сцену.