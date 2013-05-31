Власть и оппозиция поделили Донецк (фото)
11:24, 31 мая 2013Политика
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С самого утра в Донецке, где сегодня должно состояться шествие "Вставай, Украина!", местная власть и оппозиция установили свои палатки и сцену в местах проведения будущих акций.
В Донецке готовятся к акции "Вставай, Украина!" / Фото: ОстроВ
Как сообщает ОстроВ, палатки Батькивщины, УДАРа и Свободы появились у памятника Шевченко и возле театра оперы и балета, где планируется проведение оппозиционной акции.
Шествие оппозиции в Донецке начнется от Театра оперы и балета / Фото: ОстроВ
Оппозиция подала новую заявку в Донецкий городской совет о проведении митинга "Вставай, Украина!" не на Октябрьской площади, а у памятника Тарасу Шевченко. Митингу будет предшествовать мирное шествие от здания театра оперы и балета.
Милиция заявляет, что готова обеспечить мирное проведение акции.
Рядом с оппозиционной акцией пройдет детский праздник / Фото: ОстроВ
В то же время у здания Донецкой ОГА сегодня планируют провести праздник для детей «Праздник мороженого». Для этого под ОГА уже установили сцену.
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