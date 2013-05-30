Милиция обещает, что на митинге оппозиции в Донецке обойдется без жертв

Об этом заявил начальник Главного Управления МВД Украины в Донецкой области Роман Романов, пишут Новости Донбасса.

Милиция постарается сделать все возможное для мирного проведения акции оппозиции 31 мая в Донецке.

"Охрана общественного порядка будет осуществлена", - сказал Романов.

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Что касается вызовов членов оппозиционных партий на допросы в местные отделения милиции накануне акций и митингов, Романов сказал: "Их вызывают каждый день, когда следователю необходимо работать. А если вызывают в определенный день, это не значит, что вызовы связаны с акцией".

"Я в политику не вмешиваюсь, моя задача, чтобы все прошло мирно и спокойно", - отметил Романов.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 31 мая, в Донецке состоятся марш и митинг в рамках общенациональной акции протеста «Вставай, Украина!».