Если бы выборы мэра Киева проходили в мае (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Так, если бы выборы мэра Киева проходили в мае 2013 года, то 35,9% (среди тех, кто намерен принимать участие в выборах) поддержали бы Виталия Кличко, 17,1% – Александра Попова, более 11% – Петра Порошенко. Более 5% избирателей поддержали бы Николая Томенко, около 4% – Андрея Ильенко, около 3% – Николая Катеринчука, около 2% – Анатолия Гриценко и Олега Ляшко. Еще около 3% проголосовали бы за других кандидатов, каждый шестой не определился с выбором.

По сравнению с мартом 2013 года выросли рейтинги Кличко (с 31 до 36%), Порошенко (с 7 до 11%) и Катеринчука (с 1 до 3%). В то же время этого показатели Попова ухудшились с 20 до 17%. Также уменьшилось количество респондентов, которые не определились с выбором (с 25 до 15%). Как отмечают социологи, в силу доминирования в столице оппозиционных настроений, распределение неопределившихся произошло в пользу кандидатов, которые в той или иной мере ассоциируются с оппозицией. Кроме того, Попов частично потерял сторонников в пользу Порошенко, поскольку их электораты довольно схожи и ориентированы прежде всего на старших людей. В то же время на молодежь ориентированы Кличко и Катеринчук.

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Женщины больше поддерживают Катеринчука, Порошенко и Попова, также среди женщин больше «неопределившихся». В свою очередь, мужчины больше поддерживают Гриценко, Ильенко и Кличко.

Если бы выборы мэра Киева проходили в два тура и во второй тур вышли Попов и Кличко, то четверть опрошенных (среди тех, которые намерен голосовать) поддержали бы действующего руководителя города, более 70% – лидера партии УДАР, около 5% – не определились.

Если бы выборы мэра Киева проходили в два тура и во второй тур вышли Попов и Порошенко, то треть опрошенных поддержали бы действующего руководителя города, 57% – Порошенко, каждый десятый не определился.

Если бы выборы мэра Киева проходили в два тура и во второй тур вышли Попов и Катеринчук, то около 40% опрошенных поддержали бы действующего руководителя города, 47% – лидера Европейской партии, 16% – не определились.

Если бы выборы Киевсовета проходили сегодня, то 24,7% (среди тех, кто намерен принимать участие в выборах) поддержали бы УДАР, 14,2% – Батькивщину, 13,6% – «Свободу», почти 10% – Партию регионов. Остальные партии поддерживают менее 5% избирателей. Почти четверть не определились с выбором.

По сравнению с мартом 2013 года наиболее значимо возросла поддержка только «Свободы» (с 11 до 14%), несколько укрепились «Батькивщина», Партия регионов и КПУ. Также возросла поддержка Европейской партии. Позиции «УДАРа» почти не изменились.

«УДАР» продолжает поддерживать преимущественно молодежь, старших больше всего в структуре избирателей Батькивщины и Партии регионов, а также среди неопределившихся.

Мужчины больше поддерживают «Свободу» и «УДАР». Женщин больше среди «неопределившихся», а также среди сторонников Батькивщины и Партии регионов.

*** Аудитория исследования: население Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 1002 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос, выборка репрезентативная по возрасту, полу и районам Киева.

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 3,1%; для значений, близких к 30% - не более 2,8%, для значений, близких к 10% - не более 2%.

Сроки проведения исследования: 20-26 мая 2013 г.