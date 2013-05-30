Порошенко: Решение КС по выборам в Киеве нарушает Конституцию

Об этом говорится в комментарии Порошенко, переданном агентству УНИАН.

В частности, Порошенко заявляет о трех выводах, которые можно сделать после сегодняшнего решения Конституционного Суда.

«Во-первых, в очередной раз нарушена Конституция, а Конституционный Суд превратился в инстанцию, которая системно используются властью для достижения собственных политических целей и ставит под угрозу демократическое и европейское развитие Украины», - заявил политик.

«Во-вторых, мы имеем опасный прецедент узурпации власти. Незаконное продление срока полномочий власти под прикрытием якобы легитимных решений, направлено на лишение людей права избирать себе власть», - отметил депутат.

«В-третьих, со 2 июня все решения Киевского городского совета будут иметь сомнительный характер», - подчеркнул Порошенко и добавил: «Отныне двери перед добросовестными инвесторами закрываются, а перед рейдерами, авантюристами и грабителями открываются. Ведь все решения этой власти может обжаловать любая квалифицированная юридическая компания. При этом данное решение не имеет отношения к выборам мэра Киева, так как предыдущий Киевский голова подал досрочно в отставку, и на выборы городского головы решения КС не распространяется».

В целом он убежден, что данное решение Конституционного Суда является основой для начала борьбы за свои права. «Любые пассивные ожидания искажают веру в победу. Нельзя хотеть изменений и не действовать, время для надежд на то, что кто-то, возможно, примет правильное решение - прошло. Теперь все зависит от тех, кто способен бороться, кто умеет побеждать», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года. Такое решение сегодня обнародовал Конституционный Суд Украины.

Напомним, представление 48 народных депутатов об официальном толковании ряда положений Конституции и закона о местных выборах, в частности - о местных выборах в Киеве, поступило в Конституционный Суд в марте этого года.

Инициатором обращения выступила Партия регионов, которая отказалась голосовать в Верховной Раде за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до заключения КС.

25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.

Срок полномочий депутатов Киевсовета, избранных в 2008 году, завершается в конце мая этого года.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Лидеры оппозиции неоднократно заявляли, что будут блокировать работу Киевсовета после 2 июня, поскольку в этот день, по их мнению, завершается 5-летний срок полномочий городского совета.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнее воскресенье октября 2015 года.