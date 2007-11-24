Плющ открыл в Одесской области мемориальный комплекс жертвам Голодомора

Крест внутри символического сердца, которое крыльями окутывает Ангел, – такой образ в граните олицетворяет трагедию Голодомора украинского народа 1932-33 годов на территории Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия этого обелиска в центре смт Коминтерновское сегодня вечером приняли участие тысячи жителей сельских районов Одесской области. У его подножия легли цветы и венки от тех, кто пришел почтить память невинно убиенных коммунистическим режимом.

Как заявил на открытии обелиска секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ, „за всю Великую Отечественную войну наш народ потерял меньше 5 миллионов жизней, а в мирное время большевистский режим замучил голодом на территории Украины свыше 8 миллионов людей. Я очень сожалею, что мы так опоздали с тем, чтобы вернуть соотечественникам память о жертвах неслыханного геноцида. Потому что еще в 1993 году представители американской диаспоры передали мне как тогдашнему председателю Верховной Рады Украины документы и материалы, которые удостоверяли, что в 1932-33 годах в Украине был не просто голод, это было организованное уничтожение властью украинской нации”.

И.ПЛЮЩ привел ряд фактов и цифр, когда в выморенные голодом украинские села сотнями эшелонов завозились люди из других регионов бывшего СССР, прежде всего из Российской Федерации. „Лишь на территорию Днепропетровской области, где было заморено голодом больше всего крестьян, после массового геноцида было доставлено 90 эшелонов переселенцев из центральных областей России”, - отметил оратор, поблагодарив главу Коминтерновской райгосадминистрации Людмилу ПРОКОПЕЧКО и ее единомышленников за создание этого мемориального комплекса.

На митинге-реквиеме также выступили председатель Одесского облсовета Николай СКОРИК, в семье которого на протяжении 1932-33 годов погибли голодной смертью восемь из девяти человек, и.о. главы Одесской облгосадминистрации Николай СЕРДЮК, глава райгосадминистрации Л.ПРОКОПЕЧКО, заместитель председателя НРУ Вячеслав КОВАЛЬ, глава Одеско-Балтской епархии УПЦ Киевского патриархата владыка ЯКОВ и другие.

Участники митинга-реквиема сложили на территории мемориального комплекса символический крест памяти жертв большевистского режима из десятков зажженных свеч.

Скорбный митинг-реквием состоялся также на Соборной площади Одессы, где представители общества «Просвита», областных организаций Всеукраинского объединения «Свобода», партии «Реформы и порядок», Конгресса украинских националистов, Украинской народной партии, а также религиозных обществ города почтили память жертв Голодомора.