В Батькивщине готовы поспорить, что акция в Донецке не пройдет тихо

«Я готов даже поспорить, что тихо и спокойно акция у нас в Донецке не пройдет. Мы сегодня имеем информацию о том, что готовятся провокации. Имеем информацию, что лучше в Донецк добираться своим ходом, а не самолетами, потому что с посадкой самолетов в Донецке, скорее всего, будут проблемы», - сказал Емец в прямом эфире программы "Мы вместе".

По его мнению, во время событий 18 мая в Киеве «правоохранительные органы были частью преступного плана, который должен был привести к общественным противостояниям», сообщает Радио Свобода.

Милиция должна выполнять правоохранительные функции, а не «полицайские», отметил Леонид Емец.

«На руководителях правоохранительных органов лежит ответственность за то, что милицию используют против граждан. А на самом деле задание милиции - не допускать совершения правонарушений вообще и во время массовых акций в частности», - сказал народный депутат.

Председатель Донецкой ОГА Андрей Шишацкий заявил на конференции областной организации Партии регионов, «жители области дадут отпор организаторам акции «Вставай, Украина». По его словам, против акции оппозиции в Донецке «выступят так же, как против фашизма».