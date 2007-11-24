Ющенко рассказал, как может формироваться коалиция

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в Верховной Раде VI созыва коалиция не будет формироваться на основе отдельного членства депутатов, как это было в парламенте предыдущего созыва.

Такое мнение он высказал в интервью газете “День” № 205 от 24 ноября.

“Никогда не будет уже формирования коалиции на базе таких отношений между фракциями, как это было восемь месяцев назад”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, при формировании коалиции не сработает фактор “перекупки” определенного количества депутатов. Президент напомнил, что в коалицию могут входить лишь фракции. “Это добрая воля фракции одной, второй или третьей, четвертой или пятой - объединиться и создать большинство. И позиция какого-либо депутата в этом контексте роли никакой не играет”, - сказал Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, результаты выборов каждую сторону побуждают к диалогу. “Если ты не договоришься, у тебя будет очень шаткая модель, независимо от того, где ты будешь”, - сказал он.