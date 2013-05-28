1 и 2 июня в Киеве отпразднуют Дни Италии в Украине 2013
Торгово-промышленная палата Италии в Украине приглашает на празднование Дня Итальянской Республики в г. Киеве, организованное Торгово-промышленной палатой Италии в Украине
Официальная поддержка: посольство Италии в Украине
Генеральный партнер: UniCredit Bank
Партнеры: Ferrero, Salini, Международные Авиалинии Украины, Ивеко
Информационный спонсор: Пресском
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:
1 июня, «Украинский дом», ул. Крещатик, 2
11:00 Выставка итальянских шедевров
Выставку открывает Посол Италии в Украине Фабрицио Романо и президент Торгово-промышленной палаты Италии в Украине
Маурицио Карневале.
Вход свободный
12:00 Открытие арт-территории Академия Варре
Группа учеников школ искусств под руководством итальянского художника Витторио Варре в течение 2 дней создадут 4 совместные работы. Средства, полученные от продажи этих работ, пойдут на благотворительные цели.
Вход свободный
14:00 Семинары вкусов
Компании-производители высококачественных продуктов из Италии познакомят посетителей с итальянской эногастрономией. Пасты, прошутто, колбасные изделия, ветчина, хлеб, кондитерские изделия, пармезан, бальзамический уксус, соусы, вина, эксклюзивное пиво, кофе.
Попробуй Италию на вкус!
Вход по предварительной регистрации.
15:00 Made In Italy
Презентация проектов Торгово-промышленной палаты Италии в Украине, направленных на продвижение продукции и услуг итальянских компаний в сфере туризма, производства
продуктов питания, сельского хозяйства.
Вход по предварительной регистрации
2 июня, ул. Крещатик (начало - со стороны Бессарабской площади).
11:00 Парад итальянского автодизайна
Автомобили и мотоциклы известных итальянских марок Феррари, Мазерати, Ламборгини, Дукати проедут по центральной улице Киева. Парад закрывает супер-грузовик Ивеко, переоборудованный под сцену, на которой во время парада состоится концерт итальянской музыки.
Вход свободный.
Подробности на сайте Торгово-промышленной палаты Италии в Украине:
http://www.ccipu.org/index.php/uk/evidenza-uk/5021-1-2
По всем вопросам просим обращаться в Торгово-промышленной палату Италии в Украине.
Контакты: Ирина Павловская, тел. 097 385 07 01