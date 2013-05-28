1 и 2 июня в Киеве отпразднуют Дни Италии в Украине 2013

Торгово-промышленная палата Италии в Украине приглашает на празднование Дня Итальянской Республики в г. Киеве, организованное Торгово-промышленной палатой Италии в Украине

Официальная поддержка: посольство Италии в Украине

Генеральный партнер: UniCredit Bank

Партнеры: Ferrero, Salini, Международные Авиалинии Украины, Ивеко

Информационный спонсор: Пресском

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:

1 июня, «Украинский дом», ул. Крещатик, 2

11:00 Выставка итальянских шедевров

Выставку открывает Посол Италии в Украине Фабрицио Романо и президент Торгово-промышленной палаты Италии в Украине

Маурицио Карневале.

Вход свободный

12:00 Открытие арт-территории Академия Варре

Группа учеников школ искусств под руководством итальянского художника Витторио Варре в течение 2 дней создадут 4 совместные работы. Средства, полученные от продажи этих работ, пойдут на благотворительные цели.

Вход свободный

14:00 Семинары вкусов

Компании-производители высококачественных продуктов из Италии познакомят посетителей с итальянской эногастрономией. Пасты, прошутто, колбасные изделия, ветчина, хлеб, кондитерские изделия, пармезан, бальзамический уксус, соусы, вина, эксклюзивное пиво, кофе.

Попробуй Италию на вкус!

Вход по предварительной регистрации.

15:00 Made In Italy

Презентация проектов Торгово-промышленной палаты Италии в Украине, направленных на продвижение продукции и услуг итальянских компаний в сфере туризма, производства

продуктов питания, сельского хозяйства.

Вход по предварительной регистрации

2 июня, ул. Крещатик (начало - со стороны Бессарабской площади).

11:00 Парад итальянского автодизайна

Автомобили и мотоциклы известных итальянских марок Феррари, Мазерати, Ламборгини, Дукати проедут по центральной улице Киева. Парад закрывает супер-грузовик Ивеко, переоборудованный под сцену, на которой во время парада состоится концерт итальянской музыки.

Вход свободный.

Подробности на сайте Торгово-промышленной палаты Италии в Украине:

http://www.ccipu.org/index.php/uk/evidenza-uk/5021-1-2

По всем вопросам просим обращаться в Торгово-промышленной палату Италии в Украине.

Контакты: Ирина Павловская, тел. 097 385 07 01

iryna.pavlovska@ccipu.org

www.ccipu.org