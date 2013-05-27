Пограничники не говорят, сколько депутатов не было на «выездном заседании»
Пограничники отказались назвать количество отсутствующих в Украине народных депутатов 4 апреля 2013 года, из тех, кто якобы присутствовал на выездном заседании на ул. Банковой.
Такой ответ от Государственной пограничной службы получил депутат от "Батькивщины" Александр Бригинец на свое обращение, сообщает Украинская правда.
При этом депутат отмечает, что он не просил предоставлять список депутатов поименно, а лишь просил уточнить их количество.
Пограничники отказались предоставить такую информацию, аргументируя отказ законом "О защите персональных данных".
По их убеждению предоставления обезличенных персональных данных является одним из способов обработки информации о персональных данных.
"Пограничники своим ответом признают, что информация, которую я прошу предоставить, является обезличенной. Поэтому она, безусловно, не противоречит закону о персональных данных, ведь речь идет не о конкретном депутате и его имени, а о количестве депутатов", - уточнил Бригинец .
Как известно, 4 апреля фракции КПУ, Партии регионов и симпатизирующие им внефракционщики из-за заблокированной трибуны провели заседание ВР на Банковой 6-8, заявляя, что присутствуют 244 народных депутата.