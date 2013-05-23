СМИ: Лондонские убийцы военного были известны властям
Как подтвердили ВВС высокопоставленные источники в правительстве, службы безопасности знали обоих подозреваемых в убийстве британского военного в районе Вулич на юго-востоке Лондона.
Один из подозреваемых в нападении в среду, по данным источников ВВС - 28-летний Майкл Адеболаджо, британец нигерийского происхождения, обратился в ислам уже будучи взрослым.
Один из прохожих заснял на видео, как полагают, Майкла Адеболаджо, который говорил, что совершил нападение из-за того, что британские солдаты, по его словам, ежедневно убивают мусульман.
Как сказали источники ВВС в правительстве, сообщение о том, что оба нападавших фигурировали в нескольких расследованиях, но их считали опасными, "не лишены почвы".
Источники также сообщили, что на выезде из страны в прошлом году полиция задержала одного из двух подозреваемых.
Призывы к объединению
Прибывшие на место трагедии полицейские ранили обоих преступников. Сейчас они находятся под вооруженной охраной в больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, который провел заседание Комитета по чрезвычайным обстоятельствам (COBRA), заявил, что Великобритания "никогда не отступит перед угрозой террора или терроризма".
Обращаясь к журналистам возле своей резиденции Даунинг-стрит, 10, он отметил: "Один из лучших способов победить терроризм - продолжать жить нормальной жизнью".
Кэмерон подчеркнул, что в исламе нет оправданий нападению, ответственность за которое "целиком и полностью" лежит на подозреваемых.
Члены британского комитета высоко оценили "силу и единство" общественной реакции на событие в Вуличе в среду.
На заседании комитета присутствовали глава лондонской полиции Бернард Хоган-Хоув, директор МИ-5 Эндрю Паркер, министр внутренних дел Тереза Мэй, министр обороны Филип Геммонд и мэр Лондона Борис Джонсон.
Обыски полиции
Полиция провела обыски двух жилых помещений подозреваемых в лондонском районе Гринвич и в графстве Линкольншир. В квартире в многоэтажном доме в Гринвиче, где, по предположениям, жил один из преступников, полицейские выломали дверь. Очевидцы рассказали, что в полицейском микроавтобусе вывезли двух сестер, пожилую женщину и мальчика-подростка.
По данным источников ВВС, подозреваемый Майкл Адеболаджо родился и вырос в семье благочестивых христиан, но в 2001 году после колледжа принял ислам.
Во время учебы в колледже учителя отзывались о нем как об "умном и сообразительном" юноше.
По словам помощника комиссара Саймона Берна, во всем Лондоне дополнительно дежурят 1200 полицейских.
"Умрет простой человек"
На видео, снятом одним из прохожих и переданном телеканалу ITV News, один из убийц с ножом в окровавленных руках делает политические заявления.
"Вы думаете, политики умрут? - спрашивает он. - Нет, умрет простой человек, такой как вы или ваши дети".
"Избавьтесь от них. Скажите, чтобы вернули наши войска назад, чтобы вы все могли жить в мире".
Очевидец событий Грэм Уилдерс рассказал, что у полицейских "даже не было возможности выйти из машины". "Им пришлось открыть огонь, потому что он просто бросился в их сторону, - по словам Грэма, у другого преступника был пистолет. - Он его поднял, и понятно, что полицейским пришлось в него выстрелить".
Лондонская полиция заявила, что правоохранители прибыли на место преступления через 9 минут после того, как на пульт поступил первый звонок. Через 14 минут туда прибыли вооруженные полицейские.
"Павший герой"
Местные жители приносят к месту трагедии цветы, называя солдата "павшим героем".
Мэр Лондона Борис Джонсон заявил, что было бы неправильно винить в произошедшем ислам или британскую внешнюю политику.
В Британском совете мусульман осудили произошедшее, назвав нападение "настоящим варварством, которому нет оправдания в исламе".
Однако британские правые планируют ряд акций протеста в выходные.
В среду вечером в городе Гиллингем и в графстве Эссекс совершено два нападения на мечети. Арестованы двое мужчин.
Лига английской обороны - организация, выступающая против исламизации Британии, - в среду вечером организовала акцию протеста в центре Вулича. На улицы вышли около 250 человек, преимущественно молодежь, спровоцировав столкновения с полицией.
Как сообщает обозреватель ВВС по вопросам обороны Кэролайн Ваятт, с начала военной кампании в Афганистане и Ираке британским солдатам и их семьям было хорошо известно, что они могут стать объектами нападения на родине.
В последнее время силы безопасности Британии раскрыли не менее двух заговоров.