СМИ: Лондонские убийцы военного были известны властям

Один из подозреваемых в нападении в среду, по данным источников ВВС - 28-летний Майкл Адеболаджо, британец нигерийского происхождения, обратился в ислам уже будучи взрослым.

Один из прохожих заснял на видео, как полагают, Майкла Адеболаджо, который говорил, что совершил нападение из-за того, что британские солдаты, по его словам, ежедневно убивают мусульман.

Как сказали источники ВВС в правительстве, сообщение о том, что оба нападавших фигурировали в нескольких расследованиях, но их считали опасными, "не лишены почвы".

Источники также сообщили, что на выезде из страны в прошлом году полиция задержала одного из двух подозреваемых.

Призывы к объединению

Прибывшие на место трагедии полицейские ранили обоих преступников. Сейчас они находятся под вооруженной охраной в больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, который провел заседание Комитета по чрезвычайным обстоятельствам (COBRA), заявил, что Великобритания "никогда не отступит перед угрозой террора или терроризма".

Обращаясь к журналистам возле своей резиденции Даунинг-стрит, 10, он отметил: "Один из лучших способов победить терроризм - продолжать жить нормальной жизнью".

Кэмерон подчеркнул, что в исламе нет оправданий нападению, ответственность за которое "целиком и полностью" лежит на подозреваемых.

Члены британского комитета высоко оценили "силу и единство" общественной реакции на событие в Вуличе в среду.

На заседании комитета присутствовали глава лондонской полиции Бернард Хоган-Хоув, директор МИ-5 Эндрю Паркер, министр внутренних дел Тереза Мэй, министр обороны Филип Геммонд и мэр Лондона Борис Джонсон.

Обыски полиции

Полиция провела обыски двух жилых помещений подозреваемых в лондонском районе Гринвич и в графстве Линкольншир. В квартире в многоэтажном доме в Гринвиче, где, по предположениям, жил один из преступников, полицейские выломали дверь. Очевидцы рассказали, что в полицейском микроавтобусе вывезли двух сестер, пожилую женщину и мальчика-подростка.

По данным источников ВВС, подозреваемый Майкл Адеболаджо родился и вырос в семье благочестивых христиан, но в 2001 году после колледжа принял ислам.

Во время учебы в колледже учителя отзывались о нем как об "умном и сообразительном" юноше.

По словам помощника комиссара Саймона Берна, во всем Лондоне дополнительно дежурят 1200 полицейских.

"Умрет простой человек"

На видео, снятом одним из прохожих и переданном телеканалу ITV News, один из убийц с ножом в окровавленных руках делает политические заявления.

"Вы думаете, политики умрут? - спрашивает он. - Нет, умрет простой человек, такой как вы или ваши дети".

"Избавьтесь от них. Скажите, чтобы вернули наши войска назад, чтобы вы все могли жить в мире".

Очевидец событий Грэм Уилдерс рассказал, что у полицейских "даже не было возможности выйти из машины". "Им пришлось открыть огонь, потому что он просто бросился в их сторону, - по словам Грэма, у другого преступника был пистолет. - Он его поднял, и понятно, что полицейским пришлось в него выстрелить".

Лондонская полиция заявила, что правоохранители прибыли на место преступления через 9 минут после того, как на пульт поступил первый звонок. Через 14 минут туда прибыли вооруженные полицейские.

"Павший герой"

Местные жители приносят к месту трагедии цветы, называя солдата "павшим героем".

Мэр Лондона Борис Джонсон заявил, что было бы неправильно винить в произошедшем ислам или британскую внешнюю политику.

В Британском совете мусульман осудили произошедшее, назвав нападение "настоящим варварством, которому нет оправдания в исламе".

Однако британские правые планируют ряд акций протеста в выходные.

В среду вечером в городе Гиллингем и в графстве Эссекс совершено два нападения на мечети. Арестованы двое мужчин.

Лига английской обороны - организация, выступающая против исламизации Британии, - в среду вечером организовала акцию протеста в центре Вулича. На улицы вышли около 250 человек, преимущественно молодежь, спровоцировав столкновения с полицией.

Как сообщает обозреватель ВВС по вопросам обороны Кэролайн Ваятт, с начала военной кампании в Афганистане и Ираке британским солдатам и их семьям было хорошо известно, что они могут стать объектами нападения на родине.

В последнее время силы безопасности Британии раскрыли не менее двух заговоров.

ВВС Украина