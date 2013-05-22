Неизвестные загасили огонь на Мемориале Славы в Сумах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации Партии регионов, представители которой были одними из инициаторов возобновления Вечного огня, он был залит водой.

«Во вторник, 21 мая, неизвестные залили водой Вечный огонь на Мемориале Славы. Символ Великой Победы не горел в Сумах целые десять лет. И только благодаря инициативе фракции Партии регионов в Сумском городском совете и помощи активных общественных деятелей 9 мая 2013 года он опять зажегся. Регионалы возмущены этим позорным поступком», – подчеркивается в сообщении.

Пресс-служба также допускает, что акция могла быть спланированной.

Как отмечают в пресс-службе, регионалы не собираются обращаться по этому поводу к правоохранителям и оставляют факт вандализма на совести злоумышленников.

"Сегодня после очистки форсунок Вечный огонь был зажжен опять", - сообщила пресс-служба облорганизации ПР.

Как сообщал УНИАН, в Сумах 9 мая после десятилетнего перерыва Вечный огонь опять был зажжен на Мемориале Славы. Для этого была проведена благотворительная акция, в ходе которой для возобновления огня было собрано около 30 тысяч гривень.