У Азарова журналистские демарши назвали недопустимыми

Публичные демарши журналистов до окончания расследования дела об избиении их коллег 18 мая во время акций протеста в Киеве недопустимы, считает пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко.

Как говорится в его комментарии, размещенном на странице премьера в сети Фейсбук, Лукьяненко считает акцию журналистов, проведенную на заседании Кабинета министров сегодня, “неадекватной” и “непродуманной”.

“Сегодня во время заседания Кабмина несколько журналистов повернулись спиной к членам правительства и продемонстрировали плакаты с призывом действовать в расследовании дела об избиении журналистов во время субботнего митинга. Думаю, это была неадекватная акция. Непродуманное, продиктованное эмоциями действие. Во-первых, потому что расследование ведется, правовая оценка и действиям агрессивных молодчиков, и милиции, безусловно, будет дана. Вмешиваться в расследование, которое ведет Генеральная прокуратура и МВД, недопустимо. К чему публичные демарши до завершения расследования? Это не позиция, а поза”, - говорится в комментарии.

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Лукьяненко отметил, что премьер-министр считает произошедшее во время митинга 18 мая “абсолютно недопустимым”, и напоминать ему о необходимости объективного расследования “по меньшей мере излишне”.

“Азаров к проблемам журналистов никогда спиной не поворачивался. А вот они сочли уместным повернуться спиной. Жаль. Журналисты не использовали многочисленные возможности контролировать ситуацию, добиваться результата, которые у них-то как раз есть. В их руках возможность публиковать свои взгляды в СМИ, право на доступ к публичной информации, возможность получать и анализировать информацию, задавать вопросы членам правительства и правоохранителям, публично выдвигать свои претензии, требования и предложения. Это право никак не ограничено – им нужно только профессионально воспользоваться”, - убежден пресс-секретарь премьера.