У Азарова журналистские демарши назвали недопустимыми
Публичные демарши журналистов до окончания расследования дела об избиении их коллег недопустимы.
Публичные демарши журналистов до окончания расследования дела об избиении их коллег 18 мая во время акций протеста в Киеве недопустимы, считает пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко.
Как говорится в его комментарии, размещенном на странице премьера в сети Фейсбук, Лукьяненко считает акцию журналистов, проведенную на заседании Кабинета министров сегодня, “неадекватной” и “непродуманной”.
“Сегодня во время заседания Кабмина несколько журналистов повернулись спиной к членам правительства и продемонстрировали плакаты с призывом действовать в расследовании дела об избиении журналистов во время субботнего митинга. Думаю, это была неадекватная акция. Непродуманное, продиктованное эмоциями действие. Во-первых, потому что расследование ведется, правовая оценка и действиям агрессивных молодчиков, и милиции, безусловно, будет дана. Вмешиваться в расследование, которое ведет Генеральная прокуратура и МВД, недопустимо. К чему публичные демарши до завершения расследования? Это не позиция, а поза”, - говорится в комментарии.
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Лукьяненко отметил, что премьер-министр считает произошедшее во время митинга 18 мая “абсолютно недопустимым”, и напоминать ему о необходимости объективного расследования “по меньшей мере излишне”.
“Азаров к проблемам журналистов никогда спиной не поворачивался. А вот они сочли уместным повернуться спиной. Жаль. Журналисты не использовали многочисленные возможности контролировать ситуацию, добиваться результата, которые у них-то как раз есть. В их руках возможность публиковать свои взгляды в СМИ, право на доступ к публичной информации, возможность получать и анализировать информацию, задавать вопросы членам правительства и правоохранителям, публично выдвигать свои претензии, требования и предложения. Это право никак не ограничено – им нужно только профессионально воспользоваться”, - убежден пресс-секретарь премьера.