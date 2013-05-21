После отчета в ВР Захарченко отказался встречаться с журналистами

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Украины сообщила директор Института массовой информации Виктория Сюмар, пишет Телекритика.

Сегодня, во время отчета министра в ВР представители СМИ хотели поставить вопрос о расследовании нападения на корреспондента 5 канала Ольгу Сницарчук и фотокорреспондента издательского дома «Коммерсантъ-Украина» Владислава Соделя 18 мая во время митинга оппозиции.

«В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что встречи не будет», - сообщила Сюмар.

«Министр, конечно, повел себя как "хозяин своего слова"- пообещал встретиться с журналистами, но в результате ограничился разговором с народными депутатами. И вместо публичного отчета мы видим манипуляции по публичной подотчетности министра, как и самого процесса расследования нападения на журналистов», - сказала Сюмар.

Как известно, перед своим отчетом в ВР министр также рассмотрел обращение с просьбой о встрече с представителями СМИ, подписанное 96 журналистами. По предварительному согласию Захарченко, встреча должна была состояться сегодня, 21 мая, в 15.00.