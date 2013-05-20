Главное за день: обзор топ-новостей

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Скандал на «Евровидении-2013»: баллы за Россию посчитали неправильно

По имеющимся в распоряжении телевидения данным мобильных операторов, представительница России Дина Гарипова получила второе место по итогам смс-голосования, национальное жури также высоко оценило певицу, однако эта оценка не была засчитана — Россия получила от Азербайджана ноль баллов.

Победительницу же конкурса - датчанку Эммели де Форест - обвинили в заимствовании музыкальной темы у группы K-Otic, записавшей в 2002 г. композицию I Surrender. Мелодия вступления и проигрыша в середине песни Эммели практически полностью повторяет припев в композиции нидерландской группы, считает нидерландская газета De Telegraaf.

Тюремщики жалуются, что Тимошенко их оговаривает

В ГПтС называют откровенной ложью утверждения Тимошенко о препятствовании ее этапированию в суд в Киев. Одновременно Пенитенциарная служба утверждает, что не дождалась от Тимошенко обещанного заявления относительно готовности быть этапированной для участия в заседании Киевского районного суда Харькова 21 мая

Опрос: Рейтинги Кличко и Януковича сравнялись

Как свидетельствуют результаты социсследования компании GfK Ukraine в апреле 2013 года в рамках Регулярного исследования электоральных настроений населения, если бы выборы президента состоялись в следующее воскресенье, то 16% украинцев отдали бы свои голоса за Виктора Януковича и еще 16% - за Виталия Кличко. Юлия Тимошенко получила бы 9% голосов, Олег Тягнибок - 5%, а Арсений Яценюк - 3%.

Журналисты требуют отставки министра внутренних дел

Национальный союз журналистов Украины и Независимый медиа-профсоюз Украины требуют отставки министра внутренних дел Виталия Захарченко в случае нераскрытия дела по избиению журналистов во время массовых акций 18 мая нынешнего года.

Авторы заявления констатируют наличие тенденции препятствования профессиональной деятельности журналиста путем его преследования со стороны правоохранительных органов.

Тем временем, милиция утверждает, что ею установлен «вероятный главный подозреваемый», а «Молодые регионы» открещиваются от обвинений в адрес главы белоцерковской ячейки организации, которого будто бы узнали на фотографиях с места происшествия.

Сам же глава МВД Захарченко обещает наказать виновных. Министр держит на личном контроле расследование инцидента. Также руководство ГУ МВД Украины в г. Киеве назначило служебное расследование по поводу бездеятельности работников правоохранительных органов во время избиения.