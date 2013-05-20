Опрос: Рейтинги Кличко и Януковича сравнялись

Об этом свидетельствуют результаты социсследования компании GfK Ukraine в апреле 2013 года в рамках Регулярного исследования электоральных настроений населения.

Если бы выборы президента состоялись в следующее воскресенье, то 16% украинцев отдали бы свои голоса за Виктора Януковича и еще 16% - за Виталия Кличко, сообщает Украинская правда.

При этом рейтинг Кличко вырос на 6% по сравнению с мартом, тогда как рейтинг Януковича остался без изменений.

Юлия Тимошенко получила бы 9% голосов, Олег Тягнибок - 5%, а Арсений Яценюк - 3%.

Рейтинг Кличко улучшился в Киеве (до 17% в апреле с 9% в марте), западном регионе (29% против 18%), центральном (21% против 13%) и северном (18% в апреле на 8% в марте). Одновременно в этих регионах, за исключением северного, ухудшились показатели Арсения Яценюка.

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Кличко и Янукович, то 38% украинцев

проголосовали бы за Кличко, 19% - за Януковича. 24% респондентов не пошли бы на выборы, еще 19% затруднились ответить на этот вопрос.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующие выходные, то 17% респондентов проголосовали бы за партию Кличко "Удар", что на 3% выше мартовского показателя. За Партию регионов отдали бы свои голоса 16% опрошенных, за "Батькивщину" - 11%, за "Свободу" - 8%, а за КПУ - 4%.

Исследование проводилось в рамках Регулярного исследования электоральных настроений населения на основе Омнибуса GfK Ukraine в течение 3-23 апреля 2013 года. Общая выборка опроса составляет 1000 респондентов в возрасте старше 16 лет в месяц.

Выборка является репрезентативной для населения Украины по полу, возрасту, региону проживания и размеру населенного пункта. Опрос проводился методом личного интервью. Максимальная погрешность - 3,1%.