Милиции красноречиво напомнили о всех избитых журналистах

Национальный союз журналистов Украины и Независимый медиа-профсоюз Украины требуют отставки министра внутренних дел Виталия Захарченко в случае нераскрытия дела по избиению журналистов во время массовых акций 18 мая нынешнего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета Независимого медиа-профсоюза Украины.

"Возбуждение уголовного производства по статье 171 Уголовного кодекса Украины «Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов» об избиении журналистов во время массовых акций 18 мая факт позитивный. Но переоценивать его не стоит", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что решение о возбуждени уголовного производства в отношении обидчиков журналистов в разных регионах Украины принималось уже неоднократно. Однако, позднее дело тихонько закрывали. Нередко правоохранители отказываются открывать производство за препятствование профессиональной деятельности журналиста, а только по факту или мелкого хулиганства или нанесения легких телесных повреждений. Это при том, что имеется видео, которое зафиксировало преступление, а имена преступников известны.

Авторы заявления констатируют наличие тенденции препятствования профессиональной деятельности журналиста путем его преследования со стороны правоохранительных органов. Такое случается, когда журналист зацепил интересы кого-то из власть имущих. Медиа-профсоюз также привел перечень из десяти дел, которые подтверждают указанную тенденцию.

1. 4 мая 2012 года избит фотокорреспондент портала tochka.net Виталий Лазебник. Человек, похожий на директора парка «Победа» Дарницкого района Киева, несколько раз ударил журналиста по голове металлическим прутом при исполнении им служебных обязанностей. Избиение зафиксировано на видео. Журналист снимал в парке снесение церкви (якобы незаконное строительство). Лазебник несколько раз крикнул, что он журналист и имел при себе редакционное удостоверение в виде подвешенного бейджа, но это не остановило нападающего. Заместитель прокурора Днепровского района Киева Дичаковский Д.В. направил уведомление об отказе возбудить уголовное дело по статье умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов в связи с отсутствием состава преступления. 17 сентября 2012 года после многочисленных акций протеста журналистской общественности киевская городская милиция возбудила уголовное дело по статье хулиганство. Но сейчас даже обвинения в хулиганстве пытаются переквалифицировать в нанесение легких телесных повреждений. Так, как будто конфликт носил частный бытовой характер.

2. 6 июня 2012 г. в Херсоне во время съемок выступления перед избирателями Антоновского поселкового головы Игоря Семенчева неизвестные лица атлетического телосложения напали на журналистов Информационного агентства «Таврия ньюс» Александра Тарасова та Валерия Миронюка. По заявлению НМПУ прокуратура Днепровского района Херсона отказала в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.171 УК Украины – «Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Городская прокуратура Херсона с этим решением согласилась.

3. 20 июня 2012 г. – нападение на Донецкого журналиста Максима Касьянова. Во время съемок журналистом визита главы Донецкой областной администрации Андрея Шишацкого в универсам «БУМ», к журналисту подошли сотрудники налоговой милиции Донецкой области, не представившись и не предъявив служебного удостоверения, применили к Касьянову меры физического воздействия, а затем надели наручники. Журналист был доставлен в Ворошиловский райотдел милиции. Следователь прокуратуры Ворошиловского района Руденко О.В. заставил журналиста написать явку с повинной о совершении покушения с помощью отвертки на председателя Донецкой областной администрации Шишацкого. Прокуратурой Донецкой области в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.171 УК Украины, ч.3 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) дважды отказано.

4. 25 июля 2012 г. – во время съемок незаконного выселения семьи Изотовых неизвестные лица в присутствии сотрудников милиции препятствовали съемке журналиста ИА «Таврия ньюс» Валерия Миронюка. Прокуратура Херсона фактов препятствования профессиональной журналистской деятельности не нашла.

5. 29 сентября 2012 г. – в присутствии сотрудника милиции во время освещения митинга против незаконного строительства киоска неизвестный напал на журналиста Николаевского интернет-издания «НикВести» Владимира Силякова. Неизвестный с целью заставить журналиста прекратить съемку ударил сначала его самого, а затем пытался выбить камеру. Прокуратурой в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.171 УК Украины – препятствование профессиональной журналистской деятельности - отказано из-за отсутствия состава преступления.

6. 27 ноября 2012 г. после выхода критической статьи, которая зацепила первого вице-премьера правительства АР Крым Павла Бурлакова, против автора публикации журналиста интернет-издания «Аргументы недели – Крым» Анны Андриевской и главного редактора этого же интернет-издания Заира Акадырова возбуждено уголовное дело по ст.182 УКУ – нарушение неприкосновенности частной жизни. Несмотря на то, что с момента возбуждения уголовного дела прошло почти 6 месяцев, и на то, что НМПУ обращался в Генеральную прокуратуру Украины с требованием закрыть уголовное производство, дело не закрыто.

7. 8 декабря 2012 г. против оппозиционного журналиста Юрия Гукова из города Алчевск Луганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УКУ – хулиганство. Журналиста обвиняют в том, что он избил 28 сентября 2012 года в Алчевске в промежуток времени между 21.00 и 23.00 несовершеннолетнего парня. Однако именно в это время Гуков находился в городе Красный Луч, где до 22.00 как председатель окружной избирательной комиссии руководил заседанием окружной избирательной комиссии. Это происходило в присутствии семнадцати членов окружной комиссии. Всего на заседании комиссии присутствовали свыше сорока человек, фамилии большинства которых занесены в протокол заседания комиссии. Все они могут подтвердить алиби Гукова.

8. 13 марта 2013 г. в Херсоне во время съемок незаконного выселения многодетной семьи Сорокиных, было совершено нападение на журналистов ИА «Таврия ньюс» Александра Тарасова и Валерия Миронюка. Комсомольским отделом милиции ХМВ УМВД Украины в Херсонской области было открыто уголовное производство по ч.1 ст.171 УКУ. После нескольких месяцев расследования, следователь Комсомольского отдела милиции лейтенант Зубко Д.О. 26 апреля 2013 г. закрыл уголовное производство. Основание – отсутствие состава преступления в действиях нападающих.

9. 20 апреля 2013 года во время освещения в Херсоне митинга начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Олег Рыбаков выхватил у журналиста, директора ИА «Таврия ньюс» Кирилла Стремоусова журналистское удостоверение и пытался его порвать. Стремоусов подал в Суворовский ОМ ХМВ УМВД в Херсонской области заявление о преступлении по факту препятствования журналистской деятельности. Однако следственные действия тормозятся.

10. 7 мая 2013 г. в Енакиево Донецкой области предприниматель Дмитрий Б. избил корреспондента интернет-издания «Индепендент масс-медиа» Тимофея Златкина. Перед этим нападающий неоднократно угрожал журналисту. Милиция внесла дело в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 УК Украины – умышленно легкое телесное повреждение.

Как сообщал УНИАН, 18 мая у здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской в Киеве неизвестные молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа Влада Соделя.

По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение парнями «свободовцев».

«На нас напали около 10 людей в спортивных костюмах. Мы снимали, как они били «свободовцев», и им это категорически не понравилось», - рассказал фотограф.

Содель сообщил, что мужчины избили их до крови, в частности у Сницарчук разбита губа и побиты руки, телефон также разбит. Сам Содель, который пытался ее защитить, также получил легкие повреждения.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

В тот же день журналисты провели акцию у стен МВД. 19 представителей СМИ вместе с несколькими народными депутатами от оппозиции пришли к МВД, чтобы выразить протест по поводу нападения на Сницарчук и Соделя. Журналисты требовали встречи с председателем МВД Виталием Захарченко, но вместо него к ним вышел его заместитель Сергей Лекарь. Он заявил, что по факту инцидента с Сницарчук открыто уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса ("нанесение легких телесных повреждений"; максимальное наказание - исправительные работы сроком до года) и ст. 171 УК ("препятствование законной журналистской деятельности"; предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет или арест на шесть месяцев). Относительно инцидента с Соделем милиция открыла производство по ст. 171 УКУ.